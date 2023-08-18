Пленный боец ВСУ: британских инструкторов не интересовала подготовка украинцев
- AP
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«В конце занятий к концу месяца мы только постреляли раз. Инструкторы у нас были англичане, военные», — цитирует слова военного ТАСС.
Также он поделился, что украинские солдаты могли общаться с инструкторами только через специального переводчика, им запрещалась вести беседы без посредника даже при знании английского языка.
«Инструкторы просто рассказали свой материал, получили деньги, и на этом всё», — заключил пленный.
Ранее Левко рассказал, что у украинских военных возникают проблемы с организацией подвоза провизии, воды и боеприпасов на переднюю линию обороны под Белогоровкой в ЛНР из-за постоянных артобстрелов со стороны России.
Также украинский военнопленный Сергей Щербина рассказал, что шестеро бойцов Вооружённых сил России обратили в бегство 30 военнослужащих армии Украины, отражая атаку в районе Старомайорска в Донецкой Народной Республике.