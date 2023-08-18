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Пленный боец ВСУ: британских инструкторов не интересовала подготовка украинцев

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Пленный украинский военнослужащий Роман Левко рассказал о подготовке бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, обучение носило лишь формальный характер, а интересы британских инструкторов ограничивались получением выплат после завершения курсов.
Пленный боец ВСУ: британских инструкторов не интересовала подготовка украинцев
  • AP
  • © Roman Chop

«В конце занятий к концу месяца мы только постреляли раз. Инструкторы у нас были англичане, военные», — цитирует слова военного ТАСС.

Также он поделился, что украинские солдаты могли общаться с инструкторами только через специального переводчика, им запрещалась вести беседы без посредника даже при знании английского языка.

«Инструкторы просто рассказали свой материал, получили деньги, и на этом всё», — заключил пленный.

Ранее Левко рассказал, что у украинских военных возникают проблемы с организацией подвоза провизии, воды и боеприпасов на переднюю линию обороны под Белогоровкой в ЛНР из-за постоянных артобстрелов со стороны России.

Также украинский военнопленный Сергей Щербина рассказал, что шестеро бойцов Вооружённых сил России обратили в бегство 30 военнослужащих армии Украины, отражая атаку в районе Старомайорска в Донецкой Народной Республике.

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