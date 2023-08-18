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Кадыров опубликовал видео работы воздушной разведки «Ахмата» в Клещеевке

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео работы воздушной разведки спецназа «Ахмат» на Клещеевском направлении.
Кадыров опубликовал видео работы воздушной разведки «Ахмата» в Клещеевке
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«На этих кадрах вы можете видеть работу воздушной разведки спецназа «Ахмат». Парни работают практически без отдыха. Они пристально следят за перемещениями врага в соседних населённых пунктах и оперативно передают соответствующие координаты артиллеристам», — написал он в своём Telegram, комментируя приложенное к посту видео.

Ранее Кадыров сообщил, что Клещеевка в ДНР полностью контролируется ВС России.

18 августа командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у украинцев хорошо получается воевать только в интернете.

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