Кадыров опубликовал видео работы воздушной разведки «Ахмата» в Клещеевке
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
«На этих кадрах вы можете видеть работу воздушной разведки спецназа «Ахмат». Парни работают практически без отдыха. Они пристально следят за перемещениями врага в соседних населённых пунктах и оперативно передают соответствующие координаты артиллеристам», — написал он в своём Telegram, комментируя приложенное к посту видео.
Ранее Кадыров сообщил, что Клещеевка в ДНР полностью контролируется ВС России.
18 августа командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у украинцев хорошо получается воевать только в интернете.