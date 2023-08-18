Кадыров опубликовал видео работы воздушной разведки «Ахмата» в Клещеевке

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео работы воздушной разведки спецназа «Ахмат» на Клещеевском направлении.

«На этих кадрах вы можете видеть работу воздушной разведки спецназа «Ахмат». Парни работают практически без отдыха. Они пристально следят за перемещениями врага в соседних населённых пунктах и оперативно передают соответствующие координаты артиллеристам», — написал он в своём Telegram, комментируя приложенное к посту видео.

Ранее Кадыров сообщил, что Клещеевка в ДНР полностью контролируется ВС России.

18 августа командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что у украинцев хорошо получается воевать только в интернете.