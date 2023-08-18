Минобороны сообщило о подвиге младшего сержанта Шубина под миномётным огнём

Младший сержант Егор Шубин в одном из боёв на Южнодонецком направлении под миномётным огнём сумел лично определить координаты артиллерии ВСУ и передать их в командный пункт для дальнейшего поражения.