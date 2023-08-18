Минобороны сообщило о подвиге младшего сержанта Шубина под миномётным огнём
Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
«После этого все обнаруженные объекты украинских войск были поражены артиллерией», — говорится в сообщении.
В начале августа президент России Владимир Путин вручил госнаграды героям СВО.
Ранее в сети появилось видео, на котором российский танк остановил целую бронетанковую роту Украины на технике НАТО, в составе которой были восемь украинских бронемашин, впереди колонны — два танка, за ними — шесть американских БТР.