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Минобороны сообщило о подвиге младшего сержанта Шубина под миномётным огнём

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Младший сержант Егор Шубин в одном из боёв на Южнодонецком направлении под миномётным огнём сумел лично определить координаты артиллерии ВСУ и передать их в командный пункт для дальнейшего поражения.

Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«После этого все обнаруженные объекты украинских войск были поражены артиллерией», — говорится в сообщении.

В начале августа президент России Владимир Путин вручил госнаграды героям СВО.

Ранее в сети появилось видео, на котором российский танк остановил целую бронетанковую роту Украины на технике НАТО, в составе которой были восемь украинских бронемашин, впереди колонны — два танка, за ними — шесть американских БТР. 

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