Российские военные сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР
Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
«При поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе боя были уничтожены две группы пехоты и миномётный расчёт.
Кроме того, была сорвана попытка ротаций подразделений ВСУ и поражены скопления живой силы противника.
Ранее ВС России уничтожили в Днепропетровской области эшелон ВСУ с боеприпасами.
Также ВС России взяли под контроль два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении.