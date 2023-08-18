Российские военные сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР

Подразделения группировки сил «Восток» сорвали ротацию ВСУ у Урожайного в ДНР.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«При поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе боя были уничтожены две группы пехоты и миномётный расчёт.

Кроме того, была сорвана попытка ротаций подразделений ВСУ и поражены скопления живой силы противника.

Ранее ВС России уничтожили в Днепропетровской области эшелон ВСУ с боеприпасами.

Также ВС России взяли под контроль два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении.