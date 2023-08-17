ВС России взяли под контроль два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

Бойцы штурмовой группы 6-й общевойсковой армии взяли под контроль два опорных пункта и два наблюдательных поста ВСУ на Купянском направлении фронта.

Об этом заявил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Также российские бойцы разгромили до двух взводов пехоты в районе населённого пункта Ольшан. В свою очередь солдаты 14-й отдельной мехбригады и 95-й отдельной десантной-штурмовой бригады ВСУ пять раз пытались контратаковать позиции ВС России, однако все попытки были успешно отражены.

Ведомство заявило, что в ходе боестолкновений была уничтожена военная техника противника: пять артиллерийских орудий, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, гаубицы М-777, Zuzana и три дрона самолётного типа Columba, «Лелека-100» и «Фурия».

Ранее Минобороны России заявило, что штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступления улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении.