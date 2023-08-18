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Сальдо: район села Казачьи Лагеря в Херсонской области полностью зачищен от ВСУ

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные полностью зачистили от солдат ВСУ район села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра.

Об этом информирует ТАСС.

«На сегодня район Казачьих Лагерей полностью зачищен физически», — сказал Сальдо.

При этом он отметил, что, по сообщениям украинских СМИ, село якобы перешло под контроль ВСУ.

«Украинских военных там нет», — добавил врио губернатора.

Ранее Сальдо заявил, что Киев продолжает бросать на убой военных на Херсонском направлении.

Также он отметил, что ВСУ выпускают фугасные снаряды по полям Херсонской области, поджигая их.

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