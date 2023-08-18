Сальдо: район села Казачьи Лагеря в Херсонской области полностью зачищен от ВСУ
Об этом информирует ТАСС.
«На сегодня район Казачьих Лагерей полностью зачищен физически», — сказал Сальдо.
При этом он отметил, что, по сообщениям украинских СМИ, село якобы перешло под контроль ВСУ.
«Украинских военных там нет», — добавил врио губернатора.
Ранее Сальдо заявил, что Киев продолжает бросать на убой военных на Херсонском направлении.
Также он отметил, что ВСУ выпускают фугасные снаряды по полям Херсонской области, поджигая их.