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Сальдо: Киев продолжает бросать на убой военных на Херсонском направлении

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим продолжает бросать украинских военных на убой на российские позиции в регионе.
Сальдо: Киев продолжает бросать на убой военных на Херсонском направлении
  • Gettyimages.ru

«Киевский режим продолжает бросать на убой на наши позиции в Херсонской области личный состав своих вооружённых формирований. По официальной информации, с 1 по 15 августа на Херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков», — написал он в своём Telegram-канале.

Сальдо отметил, что значительная часть состава ВСУ на данном направлении «не идейные нацисты, профессиональные военные или иностранные наёмники, а обычные мобилизованные».

Большое количество бессмысленных потерь уже вызывает среди военных ВСУ брожение, и военные отказываются гибнуть от снарядов или тонуть в реке.

«Есть случаи, когда подразделения отказываются выполнять бессмысленные приказы командования», — отметил он.

По его словам, на снижение боевого духа также повлияло и то, что в ВСУ в рамках новой методики НАТО офицеры теперь могут не появляться на позициях неделями.

Ранее сообщалось, что два украинских батальона отказались идти в атаку на Запорожском направлении.

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