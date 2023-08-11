Сальдо: ВСУ выпускают фугасные снаряды по полям Херсонской области, поджигая их

Украинские военнослужащие обстреливают фугасными снарядами поля на левом берегу Днепра в Херсонской области, поджигая их при сборке урожая.

Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ВСУ каждый день наносят от 100 до 200 ударов по Херсонской области, как правило, они стреляют по гражданским объектам.

«Обстреливают фугасами поля, на которых началась и уже заканчивается уборка (урожая). Обстреливают именно фугасными снарядами — поджигают. Наносится урон именно гражданским», — поделился Сальдо.

Он подчеркнул, что таким образом киевский режим наносит урон экономике, а под обстрелы попадают люди.

Ранее Сальдо заявил, что восстановление Чонгарского моста займёт не меньше месяца. Он добавил, что маршрут в Крым через новые регионы справляется с потоком.