Военнослужащие ВСУ заминировали тела погибших сослуживцев перед отступлением из Новосёловского в Луганской Народной Республике.

Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Птичка».

По его словам, украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, но и трупы.

«Сдёргиваешь тело, и там взрывается мина, оставленная наёмниками или самими же военнослужащими ВСУ», — сказал военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ провалили атаку на Первомайское и бросили раненых.

Также поступала информация, что эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на Запорожском фронте.