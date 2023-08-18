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РИА Новости: ВСУ заминировали брошенные тела сослуживцев в ЛНР

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Военнослужащие ВСУ заминировали тела погибших сослуживцев перед отступлением из Новосёловского в Луганской Народной Республике.

Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал заместитель командира батальона 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Птичка».

По его словам, украинские военнослужащие минируют не только подвалы и дома, но и трупы.

«Сдёргиваешь тело, и там взрывается мина, оставленная наёмниками или самими же военнослужащими ВСУ», — сказал военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ провалили атаку на Первомайское и бросили раненых.

Также поступала информация, что эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на Запорожском фронте.

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