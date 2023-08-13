РИА Новости: ВСУ провалили атаку на Первомайское и бросили раненых
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на разведчика-добровольца с позывным Ганс.
Отмечается, что ВСУ пятью группами атаковали передовые позиции посёлка Первомайское.
«Всю ночь они пытались выйти от огня нашей артиллерии. Утром за ними приехала машина эвакуации», — сказал разведчик.
По его словам, украинская эвакуационная машина быстро скрылась в обратном направлении, бросив раненых на месте обстрела.
Ранее эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на Запорожском фронте.