ВСУ бросили раненых товарищей после провальной попытки захватить позиции российской армии у посёлка Первомайское на Авдеевском направлении в ДНР.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на разведчика-добровольца с позывным Ганс.

Отмечается, что ВСУ пятью группами атаковали передовые позиции посёлка Первомайское.

«Всю ночь они пытались выйти от огня нашей артиллерии. Утром за ними приехала машина эвакуации», — сказал разведчик.

По его словам, украинская эвакуационная машина быстро скрылась в обратном направлении, бросив раненых на месте обстрела.

Ранее эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на Запорожском фронте.