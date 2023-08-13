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РИА Новости: ВСУ провалили атаку на Первомайское и бросили раненых

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ВСУ бросили раненых товарищей после провальной попытки захватить позиции российской армии у посёлка Первомайское на Авдеевском направлении в ДНР.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на разведчика-добровольца с позывным Ганс.

Отмечается, что ВСУ пятью группами атаковали передовые позиции посёлка Первомайское.

«Всю ночь они пытались выйти от огня нашей артиллерии. Утром за ними приехала машина эвакуации», — сказал разведчик.

По его словам, украинская эвакуационная машина быстро скрылась в обратном направлении, бросив раненых на месте обстрела.

Ранее эвакуационная группа ВСУ бросила бойцов на Запорожском фронте.

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