Пентагон: США не изменили статус готовности ядерных сил из-за действий России

США не увидели причин для изменения готовности стратегических сил из-за каких-либо действий России и Белоруссии в отношении ядерного оружия, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«В целом мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить расстановку собственных стратегических сил», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивный курс, который взяли США и НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что угроза ядерной катастрофы затронет не только европейские страны, но и весь мир.