Пентагон: США не изменили статус готовности ядерных сил из-за действий России
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«В целом мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить расстановку собственных стратегических сил», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивный курс, который взяли США и НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что угроза ядерной катастрофы затронет не только европейские страны, но и весь мир.