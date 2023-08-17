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Пентагон: США не изменили статус готовности ядерных сил из-за действий России

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США не увидели причин для изменения готовности стратегических сил из-за каких-либо действий России и Белоруссии в отношении ядерного оружия, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Пентагон: США не изменили статус готовности ядерных сил из-за действий России
  • AP

«В целом мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить расстановку собственных стратегических сил», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивный курс, который взяли США и НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что угроза ядерной катастрофы затронет не только европейские страны, но и весь мир.

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