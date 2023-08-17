В Казахстане заблокировали сайт российского телеканала «Царьград»
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На сайте ведомства уточняется, что власти заблокировали доступ к ресурсу за «пропаганду экстремизма».
Ранее на сайте телеканала «Царьград» появилось сообщение о том, что его аккаунт на YouTube был заблокирован без объяснения причин.
В Google заявили, что аккаунт был заблокирован в связи с нарушением законодательства о санкциях и правил торговли.
МИД России назвал блокировку аккаунта очередным примером политической цензуры и призвал международные организации отреагировать на эти действия.