МИД прокомментировал блокировку аккаунта «Царьграда ТВ» на YouTube

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МИД России назвал блокировку аккаунта телеканала «Царьград ТВ» на YouTube очередным примером политической цензуры и призвал международные организации отреагировать на эти действия.
МИД прокомментировал блокировку аккаунта «Царьграда ТВ» на YouTube
  • РИА Новости

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

В МИД заявили, что «решение Google — это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации».

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что призывают профильные международные организации и правозащитное сообщество «отреагировать на данный недопустимый пример».

Ранее на сайте телеканала «Царьград» появилось сообщение о том, что его аккаунт на YouTube был заблокирован без объяснения причин.

В Google заявили, что аккаунт был заблокирован в связи с нарушением законодательства о санкциях и правил торговли.

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