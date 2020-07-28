В Google объяснили блокировку аккаунта «Царьграда ТВ» на YouTube

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В пресс-службе компании Google заявили, что аккаунт телеканала «Царьград ТВ» на YouTube заблокирован в связи с нарушением законодательства о санкциях и правил торговли.
В Google объяснили блокировку аккаунта «Царьграда ТВ» на YouTube
  • Reuters

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем, что учётная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия», — ответили Интерфаксу в пресс-службе компании на вопрос о причинах блокировки YouTube-канала онлайн-телеканала.

Ранее на сайте телеканала появилось сообщение, что «канал-миллионник «Царьграда» заблокировали на YouTube без объяснения причин».

«Блокировка «Царьграда» на YouTube произошла внезапно в ночь на 28 июля. Теперь, пока ситуация до конца не прояснилась, вместо официального канала с качественным видеоконтентом YouTube показывает нашим зрителям чёрную заглушку», — говорится в сообщении.

Редактор телеканала Дарья Токарева сообщила о намерении подать в суд в связи с незаконными действиями администрации сервиса.

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