Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил в своих соцсетях бывшего президента Франции Николя Саркози в участии в преступном сговоре по «захвату» территории Украины.

Он утверждает, что «в 2023 году недопустимо повторение «опыта Саркози».

Ранее Саркози сообщил, что большинство жителей Крыма считают себя русскими, а идея возврата полуострова под контроль Украины иллюзорна.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.