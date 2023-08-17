В офисе Зеленского обвинили Саркози в участии в сговоре по «захвату» Украины
- Gettyimages.ru
Он утверждает, что «в 2023 году недопустимо повторение «опыта Саркози».
Ранее Саркози сообщил, что большинство жителей Крыма считают себя русскими, а идея возврата полуострова под контроль Украины иллюзорна.
Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.