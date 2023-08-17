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Актёр сериала «Клиника» призвал Зеленского лечиться от наркозависимости

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Американский актер Джон Макгинли, игравший в сериале «Клиника» , призвал президента Украины Владимира Зеленского лечиться от наркозависимости.

«За последний год выпивка и наркотики стали твоими лучшими друзьями, я понимаю. Самый важный совет, который я могу дать тебе в этом деле: единственный выход — это доброта», — приводит РИА Новости слова Макгинли в соцсетях.

Он отметил, что Зеленский должен позаботиться о себе.

По его словам, украинский лидер находится в трудном положении из которого сложно выбраться.

Ранее Зеленский призвал депутатов легализовать лекарства на основе каннабиса. Также он отметил, что производство медикаментов должно осуществляться на территории страны.

Минздрав Украины поддержал идею Зеленского.

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