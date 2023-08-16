В ВСУ заявили, что с фронтовой медициной в рядах украинских войск «всё плохо»
- AP
«У нас целых восемь часов может быть эвакуация. Можем ли мы этим гордиться? Нет. Можем ли повлиять? Можем сократить до двух, трёх, но час обеспечить не можем», — сказала она.
Как пишет украинское агентство УНИАН, Маляр ранее утверждала, что 80% раненых украинских военных якобы получают медпомощь в течение «золотого часа».
Украинский военный медик Дмитрий Миалковский ранее заявил, что большое количество бойцов ВСУ в ходе наступления подрываются на минах — ежедневно в больницы поступают как минимум двое таких раненых.