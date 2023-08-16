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В ВСУ заявили, что с фронтовой медициной в рядах украинских войск «всё плохо»

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С фронтовой медициной в рядах украинских войск «всё плохо», заявила глава медслужбы одного из подразделений ВСУ Алина Михайлова. Она раскритиковала заявление замминистра обороны Анны Маляр об «отличном положении медиков на фронте».
В ВСУ заявили, что с фронтовой медициной в рядах украинских войск «всё плохо»
  • AP

«У нас целых восемь часов может быть эвакуация. Можем ли мы этим гордиться? Нет. Можем ли повлиять? Можем сократить до двух, трёх, но час обеспечить не можем», — сказала она.

Как пишет украинское агентство УНИАН, Маляр ранее утверждала, что 80% раненых украинских военных якобы получают медпомощь в течение «золотого часа».

Украинский военный медик Дмитрий Миалковский ранее заявил, что большое количество бойцов ВСУ в ходе наступления подрываются на минах — ежедневно в больницы поступают как минимум двое таких раненых.

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