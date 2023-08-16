В ВСУ заявили, что с фронтовой медициной в рядах украинских войск «всё плохо»

С фронтовой медициной в рядах украинских войск «всё плохо», заявила глава медслужбы одного из подразделений ВСУ Алина Михайлова. Она раскритиковала заявление замминистра обороны Анны Маляр об «отличном положении медиков на фронте».

«У нас целых восемь часов может быть эвакуация. Можем ли мы этим гордиться? Нет. Можем ли повлиять? Можем сократить до двух, трёх, но час обеспечить не можем», — сказала она.

Как пишет украинское агентство УНИАН, Маляр ранее утверждала, что 80% раненых украинских военных якобы получают медпомощь в течение «золотого часа».

Украинский военный медик Дмитрий Миалковский ранее заявил, что большое количество бойцов ВСУ в ходе наступления подрываются на минах — ежедневно в больницы поступают как минимум двое таких раненых.