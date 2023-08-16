Узнать больше

WP: большое количество солдат ВСУ подрываются на минах

Короткая ссылка
Большое количество украинских военных в ходе наступления подрываются на минах — ежедневно в больницы поступают как минимум двое таких раненых, заявил украинский военный медик Дмитрий Миалковский.
WP: большое количество солдат ВСУ подрываются на минах
  • AP

«В нашу больницу каждый день поступает по меньшей мере два солдата, подорвавшихся на минах. Недавно за день было прооперировано 11 таких бойцов, некоторые из которых прошли через ампутацию», — заявил он в комментарии The Washington Post.

Хирург-ортопед иностранец Самир Аттар описал последствия таких травм как «месиво из сухожилий, костей и мышц».

«Анатомия полностью нарушена, изуродована. Это невозможно восстановить», — сказал он.

Издание отмечает, что оборонительные сооружения на Запорожском направлении наиболее заминированы. По словам Миалковского, с начала контрнаступления ВСУ в начале июня он вылечил больше минных ранений, чем за период работы в Херсоне и Краматорске.

Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос ранее признал, что российская армия серьёзно подготовилась к контрнаступлению украинских войск на Запорожском направлении.

Он добавил, что российским войскам удаётся находить слабые места в украинской обороне и наращивать там силы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить