Большое количество украинских военных в ходе наступления подрываются на минах — ежедневно в больницы поступают как минимум двое таких раненых, заявил украинский военный медик Дмитрий Миалковский.

«В нашу больницу каждый день поступает по меньшей мере два солдата, подорвавшихся на минах. Недавно за день было прооперировано 11 таких бойцов, некоторые из которых прошли через ампутацию», — заявил он в комментарии The Washington Post.

Хирург-ортопед иностранец Самир Аттар описал последствия таких травм как «месиво из сухожилий, костей и мышц».

«Анатомия полностью нарушена, изуродована. Это невозможно восстановить», — сказал он.

Издание отмечает, что оборонительные сооружения на Запорожском направлении наиболее заминированы. По словам Миалковского, с начала контрнаступления ВСУ в начале июня он вылечил больше минных ранений, чем за период работы в Херсоне и Краматорске.

Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос ранее признал, что российская армия серьёзно подготовилась к контрнаступлению украинских войск на Запорожском направлении.

Он добавил, что российским войскам удаётся находить слабые места в украинской обороне и наращивать там силы.