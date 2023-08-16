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Власти Эстонии заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

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Власти Эстонии заявили о готовности взять на себя обязательства перед Украиной в области безопасности. Соответствующее заявление сделал эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Власти Эстонии заявили о готовности предоставить Украине гарантии безопасности
  • Gettyimages.ru

По его словам, Таллин готов присоединиться к декларации стран G7 о поддержке Киева.

«Мы готовы взять на себя долгосрочные обязательства в области безопасности, чтобы помочь Украине защитить себя...» — цитирует его Baltnews.

Ранее в Киеве заявили, что консультации по гарантиям безопасности для Украины со странами — подписантами декларации в Вильнюсе начнутся в августе-сентябре.

При этом в Евросоюзе заявили, что ЕС — не организация по обеспечению безопасности, поэтому он не может дать Украине таких гарантий.

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