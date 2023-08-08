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В ЕС заявили, что не могут дать гарантии безопасности Украине

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Евросоюз — не организация по обеспечению безопасности, поэтому он не может дать Украине таких гарантий.
В ЕС заявили, что не могут дать гарантии безопасности Украине
  • AP
  • © Virginia Mayo

Такое заявление сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он подчеркнул, что Евросоюз продолжает поддерживать Киев в нескольких областях, однако вопрос гарантий безопасности не в компетенции ЕС.

«Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации», — сказал Санто, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее в Киеве заявили, что консультации по гарантиям безопасности для Украины со странами — подписантами декларации в Вильнюсе начнутся в августе-сентябре.

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