В ЕС заявили, что не могут дать гарантии безопасности Украине

Евросоюз — не организация по обеспечению безопасности, поэтому он не может дать Украине таких гарантий.

Такое заявление сделал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он подчеркнул, что Евросоюз продолжает поддерживать Киев в нескольких областях, однако вопрос гарантий безопасности не в компетенции ЕС.

«Мы не организация безопасности, поэтому обсуждения о гарантиях безопасности — это обсуждения для НАТО и для отдельных стран, но не для Евросоюза как организации», — сказал Санто, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее в Киеве заявили, что консультации по гарантиям безопасности для Украины со странами — подписантами декларации в Вильнюсе начнутся в августе-сентябре.