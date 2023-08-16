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Рогов заявил о подготовке ВСУ попытки крупного прорыва на Запорожском фронте

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные занимаются подготовкой новой попытки крупного прорыва на Запорожском фронте.
Рогов заявил о подготовке ВСУ попытки крупного прорыва на Запорожском фронте
  • AP

«У Зеленского остаётся всё меньше времени для того, чтобы показать Западу успех своего контрнаступления, поэтому до осеннего сезона дождей ВСУ предпримут новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте», — заявил он РИА Новости.

По его мнению, вероятнее всего ВСУ попытаются совершить прорыв на Старомлыновку, под Работино или же совершат попытку форсирования Днепра в районе Запорожской АЭС.

Ранее Рогов сообщил, что украинские военные бросили в бой свои главные ударные силы.

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