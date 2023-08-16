Рогов заявил о подготовке ВСУ попытки крупного прорыва на Запорожском фронте

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные занимаются подготовкой новой попытки крупного прорыва на Запорожском фронте.

«У Зеленского остаётся всё меньше времени для того, чтобы показать Западу успех своего контрнаступления, поэтому до осеннего сезона дождей ВСУ предпримут новую попытку крупного прорыва на Запорожском фронте», — заявил он РИА Новости.

По его мнению, вероятнее всего ВСУ попытаются совершить прорыв на Старомлыновку, под Работино или же совершат попытку форсирования Днепра в районе Запорожской АЭС.

Ранее Рогов сообщил, что украинские военные бросили в бой свои главные ударные силы.