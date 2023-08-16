Рогов: ВСУ бросили на чашу весов свои главные ударные силы
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По его словам, российская и украинская стороны продолжают попытки навязать друг другу стратегическую инициативу.
«Причём ВСУ по косвенным признакам бросили на чашу весов свои главные ударные силы, которые они берегли на протяжении двух месяцев», — написал он в своём Telegram-канале.
Он добавил, что российские войска 16 августа вновь с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали дунайский порт Рени. В результате атаки он был повторно выведен из строя.
Ранее СМИ сообщили, что ВСУ ввели в бой последнее крупное подразделение из резерва.