Рогов: ВСУ бросили на чашу весов свои главные ударные силы

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные бросили в бой свои главные ударные силы.

По его словам, российская и украинская стороны продолжают попытки навязать друг другу стратегическую инициативу.

«Причём ВСУ по косвенным признакам бросили на чашу весов свои главные ударные силы, которые они берегли на протяжении двух месяцев», — написал он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что российские войска 16 августа вновь с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали дунайский порт Рени. В результате атаки он был повторно выведен из строя.

Ранее СМИ сообщили, что ВСУ ввели в бой последнее крупное подразделение из резерва.