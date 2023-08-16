Из порта Одессы по временному коридору вышло первое судно
- AFP
«Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE под флагом Гонконга, который находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор», — сообщает издание «СТРАНА.ua».
Уточняется, что на борту корабля находится более 30 тыс. тонн груза, включая продовольствие. О том, что находится на судне помимо продуктов, не уточняется.
Ранее ВМС Украины объявили об открытии временных коридоров в Чёрном море с целью прохода торговых судов.
Уточняется, что речь идёт о таких портах, как Черноморск, Одесса и Южный.
В российском оборонном ведомстве до этого предупредили, что с 20 июля все суда, которые направляются по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться Россией как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что это связано с прекращением функционирования зерновой сделки и сворачиванием морского гуманитарного коридора.