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Из порта Одессы по временному коридору вышло первое судно

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Украинские СМИ со ссылкой на министра инфраструктуры Александра Кубракова сообщили о выходе первого судна из порта Одессы по временному коридору.
Из порта Одессы по временному коридору вышло первое судно
  • AFP

«Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE под флагом Гонконга, который находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор», — сообщает издание «СТРАНА.ua».

Уточняется, что на борту корабля находится более 30 тыс. тонн груза, включая продовольствие. О том, что находится на судне помимо продуктов, не уточняется.

Ранее ВМС Украины объявили об открытии временных коридоров в Чёрном море с целью прохода торговых судов. 

Уточняется, что речь идёт о таких портах, как Черноморск, Одесса и Южный.

В российском оборонном ведомстве до этого предупредили, что с 20 июля все суда, которые направляются по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться Россией как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что это связано с прекращением функционирования зерновой сделки и сворачиванием морского гуманитарного коридора. 

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