ВМС Украины открыли временные коридоры в Чёрном море для прохода торговых судов
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«Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
Уточняется, что речь идёт о таких портах, как Черноморск, Одесса и Южный.
Проходить через порты будут иметь права только те суда, владельцы и капитаны которых дают официальное подтверждение на свою готовность к плаванию в море в текущих условиях.
В российском оборонном ведомстве до этого предупредили, что с 20 июля все суда, которые направляются по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться Россией как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что это связано с прекращением функционирования зерновой сделки и сворачиванием морского гуманитарного коридора.