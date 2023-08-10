ВМС Украины открыли временные коридоры в Чёрном море для прохода торговых судов

Военно-морские силы Украины объявили об открытии временных коридоров в Чёрном море с целью прохода торговых судов.

«Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт о таких портах, как Черноморск, Одесса и Южный.

Проходить через порты будут иметь права только те суда, владельцы и капитаны которых дают официальное подтверждение на свою готовность к плаванию в море в текущих условиях.

В российском оборонном ведомстве до этого предупредили, что с 20 июля все суда, которые направляются по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться Россией как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что это связано с прекращением функционирования зерновой сделки и сворачиванием морского гуманитарного коридора.