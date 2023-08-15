Аналитик Подберёзкин: для США Украина — это торпеда, выпущенная в сторону России

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что стране не нужны переговоры с Россией. Как добавил Подоляк, необходимы «только системы ПРО/ПВО и «закрытое небо», а не разговоры об «умиротворении/переговорах».

«Украине нужны все виды вооружения, военной техники и боеприпасов — все без исключения, но в разной степени. Системы ПВО были разные поставлены, значительное количество было советских... Ведь дали ещё американцы, норвежцы, датчане и немцы свои системы ПВО, все они были целью номер один для наших высокоточных ударов. Они практически в первую очередь уничтожались. Сейчас большинство украинских районов остались без защиты системы ПВО. Конечно, они себя чувствуют максимально некомфортно в этой ситуации», — объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что практически всё, что было в запасниках европейских стран, союзников США, — использовалось.

Всё это пополняется крайне медленно, а то, что производится, не успевает за потребностями, добавил специалист. По его словам, месячный цикл производства боеприпасов в США расходуется на Украине за день.

«Поэтому не хватает и не будет хватать, и это стремление будет нарастать. Что касается переговоров, по мере истощения боеприпасов и военной техники неизбежно наступает период, когда задаются вопросом: «А кто и чем будет воевать?». Вот «кто» — тоже истощилось», — заявил собеседник RT.

Он добавил, что ВСУ будут испытывать «лютый голод в людях».

«Они берут уже кого ни попадя, но самое главное — обученных людей, профессионалов нет», — добавил аналитик.

По его словам, для США Украина — это «торпеда, выпущенная в сторону России».

«Конечно, им бы хотелось, чтобы эта торпеда поработала подольше, а не исчезла по пути, потому что ресурс заканчивается. На Украине немножко по-другому размышляют: там им платят за работу в сутках... Для них важно как можно дольше протянуть эту агонию — я имею в виду представителей правящей элиты», — заключил Подберёзкин.

Ранее Подоляк заявил, что стране не нужны переговоры с Россией.

При этом ранее глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что всё больше стран призывает Украину пойти на мирные переговоры с Россией.

Так, например, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости дипломатических усилий для прекращения украинского конфликта.