Кулеба заявил, что всё больше стран призывает Украину пойти на переговоры с Россией
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Об этом Кулеба сказал в интервью изданию «РБК-Украина».
Он назвал предстоящий политический сезон трудным.
«Эти голоса (о переговорах. — RT) становятся громче», — констатировал Кулеба.
При этом министр подчеркнул, что Киев будет прикладывать все усилия, чтобы «эти голоса угасали».
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что упорное требование Украиной капитуляции России является подтверждением неготовности Киева к мирным переговорам.