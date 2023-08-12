Кулеба заявил, что всё больше стран призывает Украину пойти на переговоры с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что всё больше стран призывает Украину пойти на мирные переговоры с Россией.

AP

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Об этом Кулеба сказал в интервью изданию «РБК-Украина». Он назвал предстоящий политический сезон трудным. «Эти голоса (о переговорах. — RT) становятся громче», — констатировал Кулеба. При этом министр подчеркнул, что Киев будет прикладывать все усилия, чтобы «эти голоса угасали». Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что упорное требование Украиной капитуляции России является подтверждением неготовности Киева к мирным переговорам.