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Кулеба заявил, что всё больше стран призывает Украину пойти на переговоры с Россией

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Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что всё больше стран призывает Украину пойти на мирные переговоры с Россией.
Кулеба заявил, что всё больше стран призывает Украину пойти на переговоры с Россией
  • AP
  • © Mary Altaffer

Об этом Кулеба сказал в интервью изданию «РБК-Украина».

Он назвал предстоящий политический сезон трудным.

«Эти голоса (о переговорах. — RT) становятся громче», — констатировал Кулеба.

При этом министр подчеркнул, что Киев будет прикладывать все усилия, чтобы «эти голоса угасали».

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что упорное требование Украиной капитуляции России является подтверждением неготовности Киева к мирным переговорам.

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