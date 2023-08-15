Шойгу: освобождение солдат России из плена является одной из главных задач СВО
- globallookpress.com
- © MOD Russia
«Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции — освобождение российских военнослужащих из украинского плена», — сказал министр.
Ранее Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан.
Также министр обороны заявил, что Россия допускает пересмотр решения о неприменении кассетных боеприпасов на фоне нарушения Киевом норм международного гуманитарного права.