Шойгу: освобождение солдат России из плена является одной из главных задач СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что освобождение российских военнослужащих, которые находятся в плену, является одной из главных задач специальной военной операции (СВО).

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«Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции — освобождение российских военнослужащих из украинского плена», — сказал министр. Ранее Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Также министр обороны заявил, что Россия допускает пересмотр решения о неприменении кассетных боеприпасов на фоне нарушения Киевом норм международного гуманитарного права.