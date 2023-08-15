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Шойгу: освобождение солдат России из плена является одной из главных задач СВО

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что освобождение российских военнослужащих, которые находятся в плену, является одной из главных задач специальной военной операции (СВО).
Шойгу: освобождение солдат России из плена является одной из главных задач СВО
  • globallookpress.com
  • © MOD Russia

«Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции — освобождение российских военнослужащих из украинского плена», — сказал министр.

Ранее Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан.

Также министр обороны заявил, что Россия допускает пересмотр решения о неприменении кассетных боеприпасов на фоне нарушения Киевом норм международного гуманитарного права.

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