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Лукашенко уволил в запас замначальника Генштаба ВС Белоруссии Будика

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Генерал-майора Владислава Будика освободили от должности заместителя начальника Генерального штаба ВС Белоруссии.
Лукашенко уволил в запас замначальника Генштаба ВС Белоруссии Будика
  • globallookpress.com
  • © Henadz Zhinkov/XinHua

Об этом сообщает БЕЛТА.

Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Генерал-майор Владислав Будик освобождён от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Беларусь и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» провёл переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

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