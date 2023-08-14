Лукашенко уволил в запас замначальника Генштаба ВС Белоруссии Будика

Генерал-майора Владислава Будика освободили от должности заместителя начальника Генерального штаба ВС Белоруссии.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Генерал-майор Владислав Будик освобождён от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления — заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Беларусь и уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на полях Международного военно-технического форума «Армия-2023» провёл переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным.