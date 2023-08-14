Эксперты раскритиковали проект Верховной рады о запрете шрифтов российского происхождения

Политолог Иван Мезюхо и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировали в беседе с RT регистрацию в Верховной раде законопроекта о запрете использования шрифтов российского происхождения в работе парламента.

По словам Мезюхо, это свидетельствует о том, что «на Украине действительно победил неонацизм».

«Если они уже борются со шрифтом, значит, по-настоящему являются идейными наследниками Адольфа Гитлера», — заявил собеседник RT.

По его мнению, данный проект закона в очередной раз доказывает правильность целей и задач специальной военной операции.

«Когда кто-то на Западе говорит о том, что на Украине нет неонацизма, надо показать им текст этого законопроекта, чтобы те, у кого ещё закрыты глаза, всё-таки их открыли и посмотрели на режим Зеленского не сквозь призму западной пропаганды, а нормальным адекватным взглядом», — подчеркнул Мезюхо.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил в беседе с RT, что абсурду и русофобии «нет предела на Украине».

«Они пытаются насолить России по полной программе. И так всё под запретом, и даже шрифты попали под раздачу. Шрифты никак не решают проблему для украинской государственности. С нынешним киевским режимом России точно не по пути, и договориться с ними вряд ли получится. Поэтому нужно идти намеченным курсом, придерживаться целей Верховного главнокомандующего по демилитаризации и денацификации Украины, освобождению от преступного киевского режима», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект о запрете использования шрифтов российского происхождения в работе парламента.

Отмечается, что речь идёт о гарнитуре шрифта «Ижица», который используется для оформления почётных грамот и других документов Верховной рады.