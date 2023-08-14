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В Верховной раде зарегистрировали законопроект о запрете шрифтов российского происхождения

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В Верховной раде зарегистрировали законопроект о запрете использования шрифтов российского происхождения в работе парламента.
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о запрете шрифтов российского происхождения
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«В Верховной раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить использование шрифтов российского происхождения в работе парламента», — сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о гарнитуре шрифта «Ижица», который используется для оформления почётных грамот и других документов Верховной рады.

В мае стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины лишило охранного статуса два памятника Пушкину в Киеве.

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