В Казахстане в промышленных объёмах начали выращивать бананы

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan запустила производство по выращиванию бананов в Казахстане. В Туркестанской области Казахстана построен тепличный комплекс площадью 5,3 гектара, где выращиваются специально разработанные сорта бананов, адаптированные под условия казахстанского климата.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Минсельхоза страны.

Уточняется, что в ближайшее время планируется расширить теплицу ещё на 5 га, что позволит производить около 1 тыс. т бананов в год. Ожидается, что первый урожай будет собран уже через 6—8 месяцев.

Кроме бананов, в теплицах также будут выращивать томаты и клубнику.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT сообщил, что удешевление продукции из какао-бобов возможно в 2024 году.