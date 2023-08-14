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В Казахстане в промышленных объёмах начали выращивать бананы

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Турецкая компания GenGroup Qazaqstan запустила производство по выращиванию бананов в Казахстане. В Туркестанской области Казахстана построен тепличный комплекс площадью 5,3 гектара, где выращиваются специально разработанные сорта бананов, адаптированные под условия казахстанского климата.
В Казахстане в промышленных объёмах начали выращивать бананы
  • Gettyimages.ru
  • © Cristiano Denanni

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Минсельхоза страны.

Уточняется, что в ближайшее время планируется расширить теплицу ещё на 5 га, что позволит производить около 1 тыс. т бананов в год. Ожидается, что первый урожай будет собран уже через 6—8 месяцев.

Кроме бананов, в теплицах также будут выращивать томаты и клубнику. 

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT сообщил, что удешевление продукции из какао-бобов возможно в 2024 году.

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