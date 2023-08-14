В Казахстане в промышленных объёмах начали выращивать бананы
- Gettyimages.ru
- © Cristiano Denanni
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Минсельхоза страны.
Уточняется, что в ближайшее время планируется расширить теплицу ещё на 5 га, что позволит производить около 1 тыс. т бананов в год. Ожидается, что первый урожай будет собран уже через 6—8 месяцев.
Кроме бананов, в теплицах также будут выращивать томаты и клубнику.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с RT сообщил, что удешевление продукции из какао-бобов возможно в 2024 году.