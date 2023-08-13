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Военкор RT Жданов показал на видео неожиданную для ВСУ работу танка и двух БМП ВС России

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Военкор RT Игорь Жданов опубликовал видео, на котором показана неожиданная для противника работа танка и двух БМП ВС России в районе Клещеевки.
Военкор RT Жданов показал на видео неожиданную для ВСУ работу танка и двух БМП ВС России
  • РИА Новости

«Работают танкисты и третий мотострелковый батальон 85-й бригады. В авангарде идёт лучший в мире танк Т-90М «Прорыв», за ним две БМП с десантом. Налетели так неожиданно и жёстко, что артиллерия ВСУ проснулась только к отходу нашей техники, и то промазали», — сообщил Жданов в описании к видео.

Он отметил, что в тяжёлых боях войска России возвращают инициативу на этом участке.

«Да, процесс не быстрый, но враг уже вынужден отходить с ранее захваченных позиций», — добавил военкор.

Ранее в Минобороны России сообщили, что члены экипажа танка «Алёша», остановившего колонну украинской бронетехники, представлены к званию Героя России.

В первые минуты боя наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника, а в следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro американского производства вместе с десантом, рассказали в министерстве.

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