«СТРАНА.ua»: западные страны хотят видеть на посту главы Минобороны Украины женщину
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Как говорится в статье, отставка действующего украинского министра обороны Алексея Резникова выглядит вероятной на фоне постоянных коррупционных скандалов, связанных с ним.
«По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнёры якобы хотят видеть во главе Минобороны женщину», — пишет издание.
По данным издания, среди кандидатов на этот пост числятся волонтёр Мария Берлинская, вице-премьер Украины Ирина Верещук, а также директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
Ранее журналисты издания «Зеркало недели» заподозрили украинское Министерство обороны в закупке курток для ВСУ по завышенной цене.