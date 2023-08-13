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«СТРАНА.ua»: западные страны хотят видеть на посту главы Минобороны Украины женщину

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Западные страны хотят видеть на посту главы Министерства обороны Украины женщину, пишет издание «СТРАНА.ua».
«СТРАНА.ua»: западные страны хотят видеть на посту главы Минобороны Украины женщину
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как говорится в статье, отставка действующего украинского министра обороны Алексея Резникова выглядит вероятной на фоне постоянных коррупционных скандалов, связанных с ним.

«По слухам, которые курсируют в политических кругах, западные партнёры якобы хотят видеть во главе Минобороны женщину», — пишет издание.

По данным издания, среди кандидатов на этот пост числятся волонтёр Мария Берлинская, вице-премьер Украины Ирина Верещук, а также директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Ранее журналисты издания «Зеркало недели» заподозрили украинское Министерство обороны в закупке курток для ВСУ по завышенной цене.

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