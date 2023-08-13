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В храме Киево-Печерской лавры вандал попытался разбить икону камнем во время службы

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В храме Киево-Печерской лавры вандал попытался разбить икону Спасителя камнем во время службы, сообщили в Украинской православной церкви (УПЦ).
В храме Киево-Печерской лавры вандал попытался разбить икону камнем во время службы
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом УПЦ написала в Telegram.

Уточняется, что инцидент произошёл в храме Агапита Печерского.

«Мужчина... дважды ударил камнем по иконе Спасителя», — говорится в сообщении.

Мужчине удалось разбить стекло, которое защищало икону.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники правоохранительных органов запретили передавать хлеб паломникам, которые оказались заблокированными в одном из корпусов Киево-Печерской лавры.

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