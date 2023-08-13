В храме Киево-Печерской лавры вандал попытался разбить икону камнем во время службы

В храме Киево-Печерской лавры вандал попытался разбить икону Спасителя камнем во время службы, сообщили в Украинской православной церкви (УПЦ).

Gettyimages.ru

© Anadolu Agency