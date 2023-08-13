В храме Киево-Печерской лавры вандал попытался разбить икону камнем во время службы
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Об этом УПЦ написала в Telegram.
Уточняется, что инцидент произошёл в храме Агапита Печерского.
«Мужчина... дважды ударил камнем по иконе Спасителя», — говорится в сообщении.
Мужчине удалось разбить стекло, которое защищало икону.
Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники правоохранительных органов запретили передавать хлеб паломникам, которые оказались заблокированными в одном из корпусов Киево-Печерской лавры.