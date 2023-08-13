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MWM: российские Су-57 доказали свою эффективность на Украине

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Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий.

Об этом пишет Military Watch.

«Системы связи на российском истребителе Су-57 быстро совершенствуются», — говорится в статье.

По данным журнала, внедрение нового комплекса радиосвязи с искусственным интеллектом позволит улучшить передачу информации между истребителем и наземными системами.

Кроме того, в публикации отмечается, что Су-57 хорошо показал себя в воздушных боях и при выполнении задач по выведению из строя систем ПВО.

Вчера, 12 августа, в России отмечался День Военно-воздушных сил.

Ранее сообщалось, что оснащённые новейшими управляемыми средствами поражения Су-57 и Су-35 покажут на форуме «Армия-2023».

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