Оснащённые новейшими управляемыми средствами поражения Су-57 и Су-35 покажут на «Армии»
- РИА Новости
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Рособоронэкспорт».
Также там представят артиллерийские боеприпасы, снайперский комплекс Raptor и бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат».
Ранее стало известно, что в рамках IX Международного военно-технического форума «Армия-2023» покажут макет базового модуля Российской орбитальной станции. Также сотрудники Федерального медико-биологического агентства представят детекторы для идентификации биопатогенов, тест-системы, лекарственные препараты и т. д.