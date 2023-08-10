Узнать больше

Оснащённые новейшими управляемыми средствами поражения Су-57 и Су-35 покажут на «Армии»

Короткая ссылка
Специалисты продемонстрируют на форуме «Армия-2023» российские истребители Су-57 и Су-35, оснащённые новыми управляемыми средствами поражения.
Оснащённые новейшими управляемыми средствами поражения Су-57 и Су-35 покажут на «Армии»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Рособоронэкспорт».

Также там представят артиллерийские боеприпасы, снайперский комплекс Raptor и бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат».

Ранее стало известно, что в рамках IX Международного военно-технического форума «Армия-2023» покажут макет базового модуля Российской орбитальной станции. Также сотрудники Федерального медико-биологического агентства представят детекторы для идентификации биопатогенов, тест-системы, лекарственные препараты и т. д.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить