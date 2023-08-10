Оснащённые новейшими управляемыми средствами поражения Су-57 и Су-35 покажут на «Армии»

Специалисты продемонстрируют на форуме «Армия-2023» российские истребители Су-57 и Су-35, оснащённые новыми управляемыми средствами поражения.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Рособоронэкспорт».

Также там представят артиллерийские боеприпасы, снайперский комплекс Raptor и бронеавтомобиль З-СТС «Ахмат».

Ранее стало известно, что в рамках IX Международного военно-технического форума «Армия-2023» покажут макет базового модуля Российской орбитальной станции. Также сотрудники Федерального медико-биологического агентства представят детекторы для идентификации биопатогенов, тест-системы, лекарственные препараты и т. д.