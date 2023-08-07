ФМБА покажет инновационные разработки для ОПК России в рамках форума «Армия»

Специалисты Федерального медико-биологического агентства России продемонстрируют в рамках форума «Армия-2023» инновационные разработки для оборонно-промышленного комплекса.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФМБА, пишет РИА Новости.

Сообщается, что среди представленных разработок будут присутствовать детекторы для идентификации биопатогенов, тест-системы, лекарственные препараты, антидоты, радиопротекторы, укладки для бойцов войск РХБЗ и спасателей и так далее.

Также служба крови организации покажет препараты «сухой плазмы», которые используют для лечения ранений различной степени тяжести.

Кроме того, на экспозиции будет представлен бронированный автомобиль скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что 300 автобусов Мострансавто будут работать в Подмосковье в рамках IX Международного военно-технического форума «Армия-2023».