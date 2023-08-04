В Подмосковье в рамках форума «Армия-2023» будут работать 300 автобусов Мострансавто

В Московской области в рамках IX Международного военно-технического форума «Армия-2023» будут работать 300 автобусов Мострансавто.

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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Мероприятие пройдёт в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил России «Патриот». С воскресенья, 6 августа, начнутся перевозки организаторов, специалистов технических служб и сферы обслуживания. Свыше 150 водителей Мострансавто будут перевозить участников и гостей мероприятия. Ранее сообщалось, что жители и гости Московской области совершили свыше 36 млн поездок на автобусах «Мострансавто» с начала лета.