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В Подмосковье в рамках форума «Армия-2023» будут работать 300 автобусов Мострансавто

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В Московской области в рамках IX Международного военно-технического форума «Армия-2023» будут работать 300 автобусов Мострансавто.
В Подмосковье в рамках форума «Армия-2023» будут работать 300 автобусов Мострансавто
  • Gettyimages.ru
  • © RealPeopleGroup

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мероприятие пройдёт в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил России «Патриот».

С воскресенья, 6 августа, начнутся перевозки организаторов, специалистов технических служб и сферы обслуживания.

Свыше 150 водителей Мострансавто будут перевозить участников и гостей мероприятия.

Ранее сообщалось, что жители и гости Московской области совершили свыше 36 млн поездок на автобусах «Мострансавто» с начала лета.

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