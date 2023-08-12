Украинские войска вновь обстреляли Донецк
- AP
Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.
Позднее ВСУ выпустили ещё четыре снаряда калибром 155 мм по Куйбышевскому району города.
Ранее украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника на Ясиноватую в ДНР.