Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 мм по Донецку.

Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм (кассетный)», — говорится в сообщении.

Позднее ВСУ выпустили ещё четыре снаряда калибром 155 мм по Куйбышевскому району города.

Ранее украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника на Ясиноватую в ДНР.