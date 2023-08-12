В ВМС Украины заявили об отсутствии гарантий безопасности прохода судов в Чёрном море

На данный момент невозможно гарантировать полную безопасность прохода судов во временных коридорах в Чёрном море, заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире всеукраинского телемарафона.

«Мы ждём в ближайшее время первые единицы, которые пойдут. Условия довольно сложные... Мы предупредили судовладельцев и капитанов, что гарантировать 100% безопасность на данный момент невозможно», — цитирует его РИА Новости.

В ночь на 5 августа танкер «Сиг» получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения.

По данным федерального агентства, это произошло, предположительно, из-за атаки морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

Танкер остался на плаву, до конца дня планировалось завершить водолазное обследование подводной части танкера.