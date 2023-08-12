Сенатор Ковитиди: за каждой попыткой нанести удары по Крыму последует жёсткий ответ России

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление Минобороны России о том, что киевский режим предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту.

По словам Ковитиди, Крым — «особый субъект России и бережно охраняемый».

«ПВО сбивают всех нежданных «визитёров», которые пытаются попасть в Крым вопреки воле крымчан. Недруги России должны понимать, что за каждой попыткой нанести удары по Крыму, последует очень жёсткий ответ России», — подчеркнула сенатор.

Ранее Министерство обороны России заявило, что киевский режим предпринял новую попытку удара по Крымскому мосту ракетой С-200.

В Минобороны России заявили, что киевский режим пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.