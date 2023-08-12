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В Крыму призвали людей не выкладывать видео работы ПВО

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Советник главы Крыма Олег Крючков призвал людей не выкладывать видео работы ПВО, а также кадры со стратегическими объектами.
В Крыму призвали людей не выкладывать видео работы ПВО
  • РИА Новости

«Просим всех крымчан и гостей полуострова не выкладывать видео работы ПВО и съёмки стратегических объектов. Ваш хайп помогает врагу корректировать удары!» — написал он в Telegram.

Крючков подчеркнул, что опубликованное в сети видео может привести к гибели людей.

Ранее в Минобороны России заявили, что киевский режим пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. 

Позднее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ещё одна украинская ракета противника была сбита над Керченским проливом.

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