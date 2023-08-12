ВСУ бросили своего морпеха, после чего СБУ обманула и фактически сдала его Москве

ВСУ бросили своего морпеха в Херсонской области, а затем СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала Москве.

Об этом РИА Новости рассказал сам участник этих событий Владимир Реул.

По его словам, при одном из обстрелов из-за халатного отношения командиров ВСУ и сослуживцев его забыли на территории, подконтрольной России.

По данным агентства, через полгода с ним связались украинские спецслужбы и завербовали для работы в качестве агента на территории России. За это, как отметил Реул, его обещали переправить на подконтрольную территорию Украины.

Во время выполнения одного из «заданий» украинец прибыл на место, назвал позывное слово, однако его взяли в плен российские войска.

«Получается, попал: меня взяли, пленили сотрудники Вооружённых сил России», — добавил Реул.

Ранее три бойца ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен под Херсоном.

Также сообщалось, что взятый в плен солдат ВСУ Юрий Романюк заявил об отказе обученных в Британии военных участвовать в боях.