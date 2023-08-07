Узнать больше

Взятый в плен солдат ВСУ заявил об отказе обученных в Британии военных участвовать в боях

Короткая ссылка
Взятый в плен солдат ВСУ Юрий Романюк заявил, что прошедшие курс подготовки в Великобритании украинские военные отказываются принимать участие в боях и идти в контрнаступление.
Взятый в плен солдат ВСУ заявил об отказе обученных в Британии военных участвовать в боях
  • AP
  • © Roman Chop

Как он рассказал РИА Новости, обученных в Британии бойцов они назвали «британцами», и они имели лучшую подготовку, нежели обычные мобилизованные, которых учили стрелять буквально на палках или в лучшем случае на лазерных ружьях для игры в лазертаг.

Вместе с этим, несмотря на обучение в Британии и наличие более современной формы, «британцы», по его словам, всё равно показали слабую подготовку и ещё более слабый моральный дух.

«Они один раз пошли на эвакуацию (раненых с передовой. — RT). Приехали из Британии — и сразу пошли на эвакуацию. Из них вышло трое. Просто пошли за раненым. И это не штурм, не оборона», — отметил он.

После этой неудачной эвакуации «британцы» и вовсе отказались дальше выходить на передовую.

«Их заставляли, требовали, чтобы они шли. Они сказали: нет, мы не пойдём», — отметил пленный.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что командиры Вооружённых сил Украины устраивают самосуд на передовых позициях и расстреливают военнослужащих.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить