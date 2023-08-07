Взятый в плен солдат ВСУ заявил об отказе обученных в Британии военных участвовать в боях
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Как он рассказал РИА Новости, обученных в Британии бойцов они назвали «британцами», и они имели лучшую подготовку, нежели обычные мобилизованные, которых учили стрелять буквально на палках или в лучшем случае на лазерных ружьях для игры в лазертаг.
Вместе с этим, несмотря на обучение в Британии и наличие более современной формы, «британцы», по его словам, всё равно показали слабую подготовку и ещё более слабый моральный дух.
«Они один раз пошли на эвакуацию (раненых с передовой. — RT). Приехали из Британии — и сразу пошли на эвакуацию. Из них вышло трое. Просто пошли за раненым. И это не штурм, не оборона», — отметил он.
После этой неудачной эвакуации «британцы» и вовсе отказались дальше выходить на передовую.
«Их заставляли, требовали, чтобы они шли. Они сказали: нет, мы не пойдём», — отметил пленный.
Ранее украинский военнопленный рассказал, что командиры Вооружённых сил Украины устраивают самосуд на передовых позициях и расстреливают военнослужащих.