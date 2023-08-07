Пленный украинский военный заявил, что рядовые в ВСУ узнают о контрнаступлении из TikTok

Взятый в плен украинский военный Ярослав Миронюк заявил, что офицеры ВСУ ничего не рассказывают солдатам о так называемом контрнаступлении, в итоге рядовые узнают о происходящем из TikTok.

«Командиры ничего не рассказывают. Кто-то (из сослуживцев. — RT) говорит, что уже началось (контрнаступление. — RT), а кто-то — что не началось», — сказал он РИА Новости.

Взятый в плен украинец добавил, что только телевидение сообщает, что «будет контрнаступ, и TikTok».

По его словам, сдаться в плен с другими украинскими военными он решил после того, как украинское командование бросило их в село Старомайорское и забыло там про них.

«Нам сказали идти в конец села и там обороняться. Мы там сидели три дня, на третий день нужно было, чтоб нас забрали. Нас никто не забирал», — отметил он.

По его словам, провиант у них закончился и даже воды не оставалось, а после того, как они попали под обстрел, они пошли сдаваться.

«Начали (по нам. — RT) из артиллерии стрелять. Мы спрятались. Я выходил и увидел русских. Мы сдались», — пояснил рядовой.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что командиры Вооружённых сил Украины устраивают самосуд на передовых позициях и расстреливают военнослужащих.