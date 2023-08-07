Пленный украинский военный заявил, что рядовые в ВСУ узнают о контрнаступлении из TikTok
«Командиры ничего не рассказывают. Кто-то (из сослуживцев. — RT) говорит, что уже началось (контрнаступление. — RT), а кто-то — что не началось», — сказал он РИА Новости.
Взятый в плен украинец добавил, что только телевидение сообщает, что «будет контрнаступ, и TikTok».
По его словам, сдаться в плен с другими украинскими военными он решил после того, как украинское командование бросило их в село Старомайорское и забыло там про них.
«Нам сказали идти в конец села и там обороняться. Мы там сидели три дня, на третий день нужно было, чтоб нас забрали. Нас никто не забирал», — отметил он.
По его словам, провиант у них закончился и даже воды не оставалось, а после того, как они попали под обстрел, они пошли сдаваться.
«Начали (по нам. — RT) из артиллерии стрелять. Мы спрятались. Я выходил и увидел русских. Мы сдались», — пояснил рядовой.
Ранее украинский военнопленный рассказал, что командиры Вооружённых сил Украины устраивают самосуд на передовых позициях и расстреливают военнослужащих.