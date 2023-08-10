РИА Новости: три бойца ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен под Херсоном

Три украинских военнослужащих 8 августа переправились через Днепр и сдались в плен российским военным в Херсонской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Переправившись через реку в районе между Великой Лепетихой и Заводовкой, украинские солдаты были задержаны российскими военными. Оружие, которое они принесли с собой, было изъято.

Источник также утверждает, что эти военнослужащие предоставляют российским военным информацию о местонахождении их бригады и командиров.

Ранее попавший в плен в начале августа в ходе боёв за Старомайорск украинский военный Юрий Романюк заявил, что на Украине уже практически не осталось мужчин, способных вести боевые действия, люди хотят мирно жить с Россией.