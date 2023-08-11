В ВСУ заявили, что целью ударов в Ивано-Франковске были будущие пилоты F-16
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Он заявил, что аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области переживает последствия ударов.
«Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые лётчики, которые скоро едут учиться на F-16», — сказал Игнат в эфире украинского телемарафона.
Ранее Военная хроника сообщила о мощных взрывах в Виннице и Хмельницком.
Отмечалось, что несколько ракет, предположительно, направлялись в сторону Ивано-Франковска.
Утром 11 августа по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнётся в августе.