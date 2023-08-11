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В ВСУ заявили, что целью ударов в Ивано-Франковске были будущие пилоты F-16

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Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что целью ударов в Ивано-Франковске 11 августа были украинские пилоты, готовящиеся к обучению на истребителях F-16 западного производства.
В ВСУ заявили, что целью ударов в Ивано-Франковске были будущие пилоты F-16
  • Gettyimages.ru

Он заявил, что аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области переживает последствия ударов.

«Теперь Ивано-Франковская область. Под ударом оказались наши молодые лётчики, которые скоро едут учиться на F-16», — сказал Игнат в эфире украинского телемарафона.

Ранее Военная хроника сообщила о мощных взрывах в Виннице и Хмельницком.

Отмечалось, что несколько ракет, предположительно, направлялись в сторону Ивано-Франковска.

Утром 11 августа по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обучение пилотов ВСУ на истребителях F-16 начнётся в августе.

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