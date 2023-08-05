Военная хроника рассказала о возможных целях удара по аэродрому ВСУ Староконстантинов
Как пишет Военная хроника, помимо Староконстантинова, на Украине осталось около десяти действующих аэродромов с разной степенью сохранности взлётно-посадочной полосы и аэродромной инфраструктуры.
«Длина взлётно-посадочной полосы большинства аэродромов позволяет использовать самолёты Су-24. Это потребует дополнительных мер безопасности и усложнит выполнение боевых вылетов. Ключевой сложностью в этом смысле будет оставаться лётная годность оставшихся бортов, обслуживать и ремонтировать которые ВСУ значительно сложнее, чем когда-либо. Потеря каждого самолёта такого типа усложнит применение ракет Storm Shadow», — говорится в сообщении.
Ранее взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях.
По имеющимся данным, ракеты нанесли удар по аэродрому Староконстантинов.