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Военная хроника рассказала о возможных целях удара по аэродрому ВСУ Староконстантинов

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На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, по которому, вероятно, был нанесён удар 5 августа, базируются самолёты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации (7-я БрТА), сообщает Военная хроника. Как утверждается, эта бригада является единственным авиационным соединением на Украине, вооружённым крылатыми Storm Shadow и SCALP.

Как пишет Военная хроника, помимо Староконстантинова, на Украине осталось около десяти действующих аэродромов с разной степенью сохранности взлётно-посадочной полосы и аэродромной инфраструктуры.

«Длина взлётно-посадочной полосы большинства аэродромов позволяет использовать самолёты Су-24. Это потребует дополнительных мер безопасности и усложнит выполнение боевых вылетов. Ключевой сложностью в этом смысле будет оставаться лётная годность оставшихся бортов, обслуживать и ремонтировать которые ВСУ значительно сложнее, чем когда-либо. Потеря каждого самолёта такого типа усложнит применение ракет Storm Shadow», — говорится в сообщении.

Ранее взрывы произошли в Хмельницкой и Житомирской областях.

По имеющимся данным, ракеты нанесли удар по аэродрому Староконстантинов.

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