Мэр Киева Кличко поддержал петицию об ограничении деятельности канонической УПЦ

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поддерживает петицию об ограничении деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в украинской столице.

РИА Новости

«Поддерживаю электронную петицию №12273 «Ограничить деятельность Украинской православной церкви на территории Киева», — приводит ТАСС слова Кличко украинскому изданию. Он не отметил, будут ли городскими властями приняты какие-либо меры. Ранее хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать деятельности музея.