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Мэр Киева Кличко поддержал петицию об ограничении деятельности канонической УПЦ

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поддерживает петицию об ограничении деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в украинской столице.
Мэр Киева Кличко поддержал петицию об ограничении деятельности канонической УПЦ
  • РИА Новости

«Поддерживаю электронную петицию №12273 «Ограничить деятельность Украинской православной церкви на территории Киева», — приводит ТАСС слова Кличко украинскому изданию.

Он не отметил, будут ли городскими властями приняты какие-либо меры.

Ранее хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать деятельности музея.

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