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В МИД России назвали решение о выселении монахов из Киево-Печерской лавры актом беззакония

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В Министерстве иностранных дел России решение киевских властей о выселении монахов из Киево-Печерской лавры назвали очередным актом беззакония.
В МИД России назвали решение о выселении монахов из Киево-Печерской лавры актом беззакония
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Свершился очередной акт беззакония и произвола со стороны киевского режима», — говорится в заявлении.

Там добавили, что Москва призывает мировые судебные инстанции обратить внимание на эту ситуацию.

Ранее хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать деятельности музея.

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