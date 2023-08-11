В МИД России назвали решение о выселении монахов из Киево-Печерской лавры актом беззакония
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Свершился очередной акт беззакония и произвола со стороны киевского режима», — говорится в заявлении.
Там добавили, что Москва призывает мировые судебные инстанции обратить внимание на эту ситуацию.
Ранее хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать деятельности музея.